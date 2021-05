Ich habe bereits seit über 20 Jahren private Erfahrungen mit Wertpapieren sammeln können, bin also kein professioneller Trader. Meine Wikifolios dienen nur dem sammeln von Erfahrungen und Informationen. Ich verfolge in jedem Wikifolio eine andere Strategie. Zum einen halte ich Wertpapiere langfristig über Monate oder Jahre hinweg, andere wiederum nur wenige Tage oder Stunden. Werterhaltung steht dabei vorrangig vor Rendite. Extreme Risiken versuche ich zu vermeiden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years