Eine kurze und knackige Beschreibung meiner selbst: 1. Ich bin ein junger Investor der versucht Chancenorientiert den Markt zu schlagen. 2. Ich habe mich das letzte Jahr mit der Börse beschäftigt, dabei ging die meiste Zeit in das Unternehmen Tesla. 3. Unsere Welt scheint sich in eine Zukunft zu entwickeln die hauptsächlich von technischen Errungenschaften beeinflusst wird. Deshalb liegt meine Motivation darin, mich hauptsächlich auf Tech-Unternehmen zu spezialisieren. Disclaimer: Hierbei handelt es sich nicht um eine Anlageberatung. Dieses Wikifolio soll nicht meine persönlichen Investments darstellen. Dieses Wikifolio kann sich über Zeit verändern. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen die aus meinen dargestellten Informationen oder direkt durch das Wikifolio entstehen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year