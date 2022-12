kevin lutz

Ich habe seit gut 10 Jahren Erfahrung im Wertpapierhandel und der Aktienanalyse. Dabei habe ich mich nicht auf bestimmte Branchen oder Anlageklassen eingeschränkt sondern ständig meinen Anlagehorizont erweitert, um ein breit diversifiziertes Portfolio darstellen zu können. Die Analyse und Ideen zu den Einzelwerten des Wikifolios werde ich regelmäßig über die Kommentarfunktion teilen. Auch in der aktuellen Marktlage ergeben sich aufgrund von günstig bewerteten Einzelwerten, die nicht zu den Krisenverlierern zählen, attraktive Investmentmöglichkeiten. Dennoch muss man gewisse Branchen, die die Tendenz hin zu einer Blasenbildung aufweisen, beobachten. In den Wikifolio-Positionen kann ich auch privat investiert sein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years