KiFundamental

Als passionierter Physiker habe ich meine Liebe zur Analyse komplexer Zusammenhänge genutzt, um ein Portfolio zu schaffen, das die Essenz der Fundamentalanalyse mit künstlicher Intelligenz verbindet. Mein Ansatz basiert auf der Anwendung fortschrittlicher KI-Algorithmen auf Tausende von Aktien, die auf ihren fundamentalen Kennwerten beruhen. Durch dieses anspruchsvolle Modell werden unterbewertete Aktien identifiziert, um Ihnen eine intelligente und nachhaltige Investitionsmöglichkeit zu bieten. In meinem strengen Auswahlprozess durchläuft jedes Unternehmen, das von der KI als vielversprechend herausgefiltert wurde, eine weitere Produktanalyse. Hierbei werden qualitative Aspekte und zusätzliche Faktoren berücksichtigt, um sicherzustellen, dass nur die besten und vielversprechendsten Unternehmen in unser Portfolio aufgenommen werden. Dieser zweistufige Ansatz gewährleistet eine optimale Balance zwischen quantitativen Daten und qualitativen Erwägungen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years