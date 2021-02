Manuel Bauer

Seit über 20 Jahren auf eigene Rechnung an der Börse unterwegs und habe alle Ups and Downs mitgemacht. Programmiere seit einigen Jahren eigene Roboter und automatische Handelssysteme. Anhänger von Behavioral Finance: Massenpsychologie und Herdenverhalten sind die ausschlaggebenden Gründe für Kursgewinne und -verluste. Moderne Portfoliotheorie und Faktormodelle ergänzen diesen Ansatz. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

