Valentin Weinold

Hallo liebe Investoren. Weil Wikifolio das so möchte, beschreibe ich kurz meine Person: Ich bin Absolvent deiner juristischen Fakultät, mit Schwerpunkt auf Unternehmens.- und Wirtschaftsrecht. Ich bin bereits seit mehr als 5 Jahren an der Börse aktiv. Dabei konzentriere ich mich auf alle mir zugänglichen Indikatoren und wirtschaftlichen Kennzahlen. Großteils konzentriere ich mich auf makroökonomische Trends, die für einen längeren Zeitraum aktiv sein können. Daneben wird auch charttechnische Analyse betrieben und weitestgehend ein Ereignis getriebenes Portfolio aufgebaut. Diese Strategie hat sich sehr gut gehalten. Dennoch kann sich, aufbauend auf dem oben Gesagten, meine Meinung schnell ändern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years