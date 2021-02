Ich beschäftige mich seit sechs Jahren mit der Börse und möchte wikifolio insbesondere zur Nachbildung verschiedener Strategien und Abbildung von (Trend-)Themen nutzen. Ich habe einen B.Sc. in Betriebswirtschaftslehre und einen M.Sc. in Accounting & Taxation absolviert. Verschiedene Wikifolios aus dem Zeitraum 2016 bis 2017 hatte ich aus Zeitgründen nicht mehr fortgeführt. show more

Awards of all wikifolios

Loyal investors