Hallo, ich bin seit ca. 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Mein erstes Depot habe ich 1999 mit 14 Jahren eröffnet. Damals nich unerfahren und ohne Beratung passierte jedoch nicht viel außer das 100DM Jahresgebühr fleißig abgebucht wurden. Ich habe keine Glaskugel und nach 20 Jahren bin ich der Überzeugung das viele Strategien zum Erfolg führen, wichtig ist nur eine konsequente und am besten ohne Emotionen geführte Umsetzung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years