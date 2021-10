Alexander Kolberg

Auf der ewigen suche nach Profit, bin in meiner Welt angekommen. Die ersten Fonds (z.B Deka Telemedien) und Aktien habe ich in der Dot-Com-Zeit (1998) gekauft. 2008 bin ich Aktiv wieder zurückgekommen. Von Metatrader mit Roboadvisor, bis hin zu Tradingbriefen mit diversen Empfehlungen, habe ich viel mitgemacht und mitgenommen. Das macht alles viel Spaß, ist aber leider nicht wirklich Effektiv. Seid 2016 habe ich mich immer mehr auf passives Trading konzentriert und meine Strategie gefestigt. In meinem Depot Hebel ich Trendfolger und Teile den Gewinn in ETF´s und Wiki´s auf. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity