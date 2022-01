Langfristig denkender und anlegender Investor. Favorisierte Sektoren sind Technologie und Gesundheitswesen. Neben Aktien, welchen den Gro├čteil meines Investmentportfolios ausmachen, investiere ich auch in kleinen Mengen in Immobilien und Startups. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years