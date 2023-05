Ich komme aus einer rein wirtschaftlich handelden Familie und bin bereits als kleiner Junge mit unterschiedlichen Investmentstrategien in Berührung gekommen. Durch persönliches Investieren hat sich meine intensive Leidenschaft für Aktien und ETF´s entwickelt. Persönlich bin ich aktiv am Markt investiert und versuche Trends und Zukunftsbranchen zu forcieren. Durch die gesellschaftliche Entwicklung, dem demographischen Wandel und meinem persönlichen Know-How besteht mein Interesse zu größten Teilen aus technologischen Lösungen und dem Sektor Gesundheit. Meine eigene Philosophie ist tendenziell Long-Positionen aufzubauen, da Short-Positionen meiner Meinung nach ein zu großes Risiko darstellen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years