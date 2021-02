Wir haben uns als eine Gruppe von Anlegern zusammengeschlossen, mit dem großen Ziel, einen Aktien-/Kryptowährungen-Mischfond aufzulegen. Unsere Anlegergruppe, besteht aus unter anderem aus Bankkaufleuten, Vermögensberatern, Versicherungskaufleuten und Ingenieuren, die diese Vision in die Tat umsetzen wollen. Um die Möglichkeiten des Marktes zu nutzen, möchten wir auf diesem Wege ein Zertifikat veröffentlichen, dass genau diese Strategie in die Tat umsetzt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years