Christian Korte

Ich arbeite als Stadtplaner und beschäftige mich von daher seit eh und je mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nach der Finanzkrise 2008/2009 viel mir erstmals für einen regelmäßigen Zeitraum ein Handelsblatt in die Hände. Ich begann die Zeitung ausführlich zu studieren und machte auch dem Thema Aktienhandel keinen Halt. Seit dem interessiere ich mich für Unternehmensstrukturen und deren strategischen Ausrichtungen uns sauge alle Artikel auf, die sich mit Themen wie Klimaschutz oder Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Mangels Anlagealternativen habe ich mich verstärkt mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt und mit der Eröffnung meines ersten Depots in Aktien investiert. Während es ursprünglich fast ausschließlich Unternehmen aus dem DAX waren, faszinierten mich später vor allem die kleineren Unternehmen mit einer spezielle Ausrichtung. Seit dem bin ich ständig auf der Suche nach den Perlen unter den Aktiengesellschaften.

