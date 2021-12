Hauptberuflich bin ich als ‎Arzt tätig. Erfahrungen an der Börse habe ich über die letzten 5 Jahre sammeln können und es ist ein richtiges Hobby geworden. Ich lese sehr viel dazu und versuche immer auf dem neuesten Stand zu sein. Allerdings bin ich weniger ein Trader, sondern will Kapital möglichst langfristig aufbauen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years