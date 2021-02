Sven Baldauf

Ich bin seit 2010 an der Börse (Einstieg nach der Finanzkrise, überwiegend mit ETF & Fonds) und bei mehreren Brokern aktiv. Warum bei mehreren Brokern? Nicht jeder Broker ist für jede "Anlageklasse" & Handelsidee geeignet. Überwiegend bin ich nun nur noch in Aktien unterwegs (echte Securities keinen CFD Mist), aber durchaus auch gelegentlich mit Optionsscheinen unterwegs. Man findet mich darüber hinaus auch auf eToro (Einstieg 10/2018 mit Kryptowährungen & CFD, Umbau zum reinen Aktienportfolio mit Beginn 2019, Ausstieg aus den letzten "nicht-Aktien" Juli 2019). show more

