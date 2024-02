Ich bin Student in Wirtschaftswissenschaften und bin nun schon seit ein paar Jahren fasziniert vom Kapitalmarkt, an dem ich auch selbst seit ca. 3 Jahren Teilnehme. Ich möchte hier meinen Handelsideen eine Bühne geben und Ideen ausprobieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years