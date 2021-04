Markus Stark

Der Börsencrash 1987 hat meine Aufmerksamkeit zum ersten Mal auf Aktien gelenkt, beim Börsencrash 1989 habe ich dann zu günstigen Einstandskursen Aktien gekauft. 30 Jahre investieren in die ganze Palette, schöne Gewinne, herbe Verluste, umständliches und Gebühren intensives Investieren über Banken, und dann entdecke ich leider erst 2020 mit 55 Jahren zufällig Wikifolio!!! Ich möchte meine Erfahrungen, besonders die schlechten, hier nutzen, um vielleicht bald meine gesamten Ersparnisse in meine eigenen handelbaren Zertifikate zu investieren, bei denen ich zum erst Mal das Gefühl habe, chancenreich bei fairen Gebühren, maximaler Transparenz und großem Handlungsspielraum gut investiert zu sein! Ein Investorentraum wird war! show more

Awards of all wikifolios

Regular activity