Ich informiere und beschäftige mich fast täglich mit Aktien um die Essenz des Geschäftsmodells, des Marktes und der Bewertung messerscharf herauszukristallisieren. Das ist ein Prozess, der tiefgreifende Branchen-Erfahrung, selbstkritische Reflektion und breites Insider-Netzwerk bedarf. Denn wir wissen: Nur wer das Unternehmen hinter der Aktie wirklich versteht, der sollte in die Firma investieren. Das Ziel: Vermögen systematisch aufbauen, in dem wir uns langfristig am Erfolg von Qualitätsunternehmen beteiligen. Gerne 10 Jahre und mehr, solange das Geschäftsmodell in Takt ist. Dabei nehmen wir gerne auch jedes Jahr Dividende mit. Ich beteilige mich nur an Qualitäts-Unternehmen, denen es in 10, 20 und 30 Jahren erheblich besser gehen wird als heute. Diese Strategie hat sich mehr als bewährt und spiegelt die Performance dementsprechend in meinem privaten Depot erfolgreich und weit über einem MSCI-World wider. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years