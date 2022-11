Tobias Graber

Ich bin seit meiner Lehrzeit von der Börse und dessen Möglichkeiten fasziniert. Meinen Job als Finanzcoach übe ich mit grosser Leidenschaft aus. Die Kundinnen und Kunden mit ihren Bedürfnissen stehen dabei für mich immer im Mittelpunkt. Nur wenn der Kunde einen direkten Nutzen aus seinen Anlagen sieht und hat, dann ist er zufrieden und investiert. Weiter interessieren mich die Zusammenhänge zwischen Realwirtschaft, Politik und Finanzindustrie stark. Die Einflüsse auf unser tägliches Leben sind immens, nur sind viele Menschen sich dessen nicht bewusst. Um für mich diese Einflüsse besser einzuorden oder auch evtl. zu lenken (wo möglich), beschäftige ich mit seit langem und sehr intensiv mit diesen Thematiken. Mit meinem Engagement bei wikifolio möchte ich meine Erfahrung sowie auch meine Leidenschaft für erfolgreiche und ertragsstarke wikifolios zum Ausdruck bringen. Mein Ziel ist nicht nur der Gewinn im monetären Sinn, sondern mir persönliche weitere Erfahrungen anzueignen. Diese will ich mit allen Investoren die in meinen wikifolios das Vertrauen schenken teilen und somit das Leben interessanter machen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years Linked profiles