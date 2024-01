Sichere Anlage (Gro├če Unternehmen, keine Pennystocks) Hauptteil des Budgets in sichere Anlagen, kleinerer Teil in risikoreiche Investitionen Aktien werden nur kurz halten wegen geringer Dauer des Projektes show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year