Florian Demmel

Meine Reise ins "Fantasialand" Börse begann mit Anfang 20 als ich auf der Suche nach einer privaten Altersvorsorge war. Ein Versicherungsmakler sagte zu mir damals folgenden Spruch: Ich arbeite hart für mein Geld also soll mein Geld auch hart für mich arbeiten!!!! Unter dem Kopfkissen verlieren die Ersparnisse mit der Zeit an Wert # INFLATION Da es für die "sicheren" Geldanlagen (Sparkonto, Tagesgeld usw.) nur geringe Zinsen gibt musste eine Alternative her..... W - W - W World Wide Wertpapier Alle Informationen an einem Platz - man muss sie nur finden ob manuell oder maschinell..... Anlagestrategien gibt es wie Sand am Meer doch eigentlich gelten immer die selben Regel - Je mehr erwarteter Profit desto mehr Risiko muss eingegangen werden - Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis Wikifolio bietet den großen Vorteil ohne Handelskosten zu traden und man kann unter reelen Bedingungen Tradingideen/ansätze testen. Ich verfolge Wikifolio schon seit einigen Jahren und habe daraus auch viel gelernt. Positives wie Negatives Wissen ist der Halbe Sieg! Genauere Beschreibung in den jeweiligen Handelsideen ### Ich kann die Bahn der Himmelskörper auf Zentimeter und Sekunden genau berechnen, aber nicht, wohin die verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann. Isaac Newton show more

