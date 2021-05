Ich bin in meinen 30igern und habe einen Finance-Hintergrund. Beruflich bin ich im Pharma/Biotech-Sektor aktiv. Ich hatte das Glück in den USA und in China leben zu dürfen und dadurch vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Mein Portfolio spiegelt neben den Investmentfeldern auch dieser Erfahrung wieder. Meine präferierten Investmentfelder sind: • Biotech/Pharma Innovation • Digital Healthcare • Farming & Food Innovation • Cashless/Digital Payments • (Robotic) Process Automation • e-Commerce & Digital Economy show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years