Ich beschäftige mich tagtäglich mit den aktuellen Marktgeschehen und bilde mich nebenbei regelmäßig selbst weiter. Meine TOP 3 Buchempfehlungen hierzu sind: 1. One up on Wallstreet -Peter Lynch 2. Thinking, fast and slow -Daniel Kahneman 3. Antifragile -Nassim Nicholas Taleb Hinweis: Aktien sind mit erheblichen Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Es handelt sich um keine Anlageberatung. Es ist möglich, dass ich in Unternehmen aus meinem Wikifolio oder deren Einzelwerten privat investiert bin.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years