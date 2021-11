Ich investiere seit Anfang 2018 in Aktien und habe im ersten Jahr direkt einen Verlust von 17,4% erzielt... Ein paar Lektionen später habe ich die Gewinnzone erreicht und freue mich mittlerweile über eine durchschnittliche Rendite von 21,5% (IZF) seit meinen Anfängen (65,4% TTWROR). Zwischendurch habe ich auch erfolgreich in Zertifikate investiert, habe mich aber aufgrund des Zeitaufwands entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen habe ich eine App entwickelt (was viel mehr Zeit benötigt hat :)), welche mir jetzt sagt, wann ich was kaufen bzgw. verkaufen soll. Die Idee zu der App kam durch das Lesen vieler Bücher und damit der Erkenntnis, dass schon simple Faktoren den Markt schlagen können. Diese Faktoren habe ich im Prinzip auf einen Haufen geworfen und geschaut, wie ich das für mich gewinnbringend nutzen kann... In Zukunft werde ich mich weiter mit mathematischen Analysen befassen und finde vielleicht noch eine Möglichkeit meine Strategie zu verbessern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year