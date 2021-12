LordProfit

Bereits mit 18 Jahren begann ich mich vor dem Platzen der Dotcom-Blase mit Aktieninvestments zu beschäftigen. So war ich bereits bei der Infineon-IPO dabei, ebenso bei T-Online. In den letzten Jahren habe ich vermehrt auf ETFs gesetzt, bevor ich im Mai letzten Jahres (2020) wieder voll in die Aktien zurückgekehrt bin. Mein privates Portfolio umfasst derzeit etwa 70 verschiedene Werte. Ich unterrichte die Fächer Wirtschaft und Recht und Geographie an einem bayerischen Gymnasium und versuche auch hier Schülerinnen und Schüler für die Geldanlage in Wertpapieren zu begeistern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years