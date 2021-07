Inzwischen ist es unabdingbar sich mit der Börse und einer entsprechenden Geldanlage zu beschäftigen. Frühzeitiges Anlagen ist essentiell um auch im Alter seinen Lebensstandard halten zu können. Ich bin Mitte/Ende 20 und beschäftige mich seit Ende 2018 mit dem Finanzmarkt und dem langfristigen Investieren. Meine Devise ist "buy and hold" . Seit Anfang 2019 bin ich in den Markt investiert mit ETFs und v.a. AKTIEN der großen Unternehmen, europäisch und größtenteils Unternehmen der USA. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years