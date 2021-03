LukasGruber

Seit Mitte 2017 beschäftige ich mich sehr aktiv mit dem Thema Börse und Investieren. Anfangs nur als Hobby und nun als zweiten Job neben meinem Hauptberuf als Softwareentwickler. Mein Wissen habe ich mir aus Büchern, Artikeln im Internet und viel Zeit vor dem Bildschirm angeeignet. Privat betreibe ich mehrere Depots, von denen die meisten langfristig ausgerichtet sind und eines mit Day- und Swing-Trading verwaltet wird. Bei der Auswahl meiner Aktien fokussiere ich mich US-Werte, da diese meiner Meinung nach langfristg die beste Performance aufweisen. Jedoch beschränke ich mich nicht auf amerikanische, sondern habe auch mehrere europäische und asiatische Werte in meinen Depots, da es hier natürlich auch viele gute Werte gibt. Mit wikifolio möchte ich anderen den Einstieg ins Investieren, der durchaus sehr holprig sein kann, erleichtern und mein Wissen teilen, da ich finde, dass es vor allem in Deutschland viel zu wenige Menschen gibt, die sich für die Börse interessieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years