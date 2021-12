Ich bin Wirtschaftsingenieur und investiere seit über 8 Jahren in Aktien. Meine Erfahrung und meinen Erfolg möchte ich mit meinen Wikifolios teilen. Da ich an den langfristigen Erfolg von Unternehmen und deren Ideen glaube, bin ich kein Trader, sondern Investor. Durch sorgfältige und fundamentale Analyse der Geschäftsmodelle werden Unternehmen identifiziert die den Markt outperformen sollen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years