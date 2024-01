Seit 2014 im Wertpapierhandel aktiv tätig Mit der ständigen Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten versuche ich das erlernte Wissen in meine Handelsgeschicke einfließen zu lassen. Regelmäßige Neuevaluierungen der wirtschaftlichen und politischen Situationen sind zeitintensiv, aber unerlässlich um dauerhafte Gewinne zu erwirtschaften. Zur technischen Entscheidungsfindung sollen insbesondere der Relative Strength Index (RSI), der Moving Average Concergence/Divergence (MACD) sowie die Bollinger Bänder herangezogen werden. Zur fundamentalen Entscheidungsfindung dienen die aktuelle allgemeine Marktlage (Bullen- oder Bärenmarkt), die allgemeinen politischen Situationen (Krisen) und Recherchen (wirtschaftliche Situationen). Es sollen je nach Marktlage und Einschätzung des Steigerungspotentials, Titel unterschiedlich lange gehalten werden können (kurz- bis langfristig). Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich daraufhin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halten und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years