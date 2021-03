Meine Erfahrungen mit Wertpapieren beruhen nicht nur auf private Investitionen, sondern sind auf Grund meiner Berufswahl gegeben gewesen. Ich kann auf eine 25-jährige Berufserfahrung als Anlageberater, gefolgt von Portfolio-Manager und später dann Mitarbeit an einem Handels-Desk eines große deutschen Hauses zurückblicken. Das Thema Wertpapiere begleitet mich nunmehr über 30 Jahre, aktuell nur noch im privatem Bereich. Dabei handelte und handel ich allerdings hauptsächlich mit Optionen auf Aktien&Futures, dabei allerdings nie als Käufer, denn 80% derer liegen bekanntlich falsch. Leider ist so ein Ansatz im wikifolio nicht umsetzbar (von Zertifikatestrukturen abgesehen). Von daher werde ich hier hauptsächlich mein Portfolio nach den Handelsansatz umsetzen, welchen ich seit Jahren bereits erfolgreich als Portfolio-Manager und Multiplikator angewandt habe. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years