Marc Greif

Meine Erfahrung an den internationalen Märkten beträgt mittlerweile 18 Jahre, die Börse begeisterte mich schon seit klein auf und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Meine Berufswahl nachdem Abitur fiel mir deswegen nicht schwer und absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann und studierte im Anschluß Wirtschaftsingenieurwesen, somit konnte ich wirtschaftliche Zusammenhänge mit technischen Know How gut miteinander verbinden und entwickelte neben der klassichen Research Analyse, die neben Kennzahlen auch viele wichtige Aspekte der jeweiligen Branche, die zur konzipierung eines Unternehmens in Ihrem Endwicklungsprozess essenziell wichtig sind und somit Prognosen in lukrative Zukunftsmärkte erfolgreicher durchblicken lassen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity