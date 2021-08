Marcus Wodausch

Ich bin 23 Jahre alt und habe bereits seit meinem 16. Lebensjahr Erfahrungen mit Assetklassen jeglicher Art gemacht. Meine abgeschlossene Bankausbildung hat mich noch stärker dazu gebracht, mich mit dem Thema rund um die Finanzwelt auseinander zu setzen. Daher betreibe ich das Handeln mit Wertpapieren neben meinem Studium als zusätzliches "Hobby". In den vergangenen Jahren habe ich bereits sehr viele positive, aber auch negative Handelserfolge gehabt. An Erfahrung habe ich jedoch stets dazu gewonnen. Eines Tages möchte ich in der Lage sein, mein Hobby als Beruf auszuführen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity Loyal investors