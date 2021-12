Ich möchte in wenige Qualitätsunternehmen investieren, die möglichst günstig bewertet sind. Mein Hauptaugenmerk liegt ausschließlich auf qualitativ hochwertige Aktien. Entscheidend sind hier die bilanzielle und fundamentale Qualität der Unternehmen. Dies wird kombiniert mit einem niedrigen Kurs im Verhältnis zum Buchwerten. Ich strebe dabei eine Streuung über mehrere Branchen an. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years