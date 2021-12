Dieses wikifolio ist Teil eines schulinternen und unlimitiert laufenden Börsenspiels der BHAK/BHAS Gmunden. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler der Schule schon in jungen Jahren Kontakt mit dem Wertpapiermarkt erlangen und so wichtige Erfahrungen für den Vermögensaufbau sammeln. show more

