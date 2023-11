Ich habe selbst vor 7 Jahren angefangen mich mit der Börse zu beschäftigten. Damals war der Schwerpunkt die Altersvorsorge (ETF Sparpläne). Angefixt davon habe ich mir ein zweites Depot eröffnet um auch Einzeltitel zu handeln. Aufbauend auf dem autodidaktisch angeeigneten wissen sind so diverse Titel in meinem Depot gelandet, die heute noch bestand haben und für mich eine gute Performance hingelegt haben. Ich achte persönlich auf ein ausgewogenes Chancen und Risikoverhältnis. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years