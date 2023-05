Bin seit Jan. 2021 selber am Aktienmarkt investiert. Damals war ich 16 Jahre alt. Mein größte Hoffnung ist seit einiger Zeit BioNTech. Sonst natürlich der Weltmarkt, da sehe ich vorallem noch Potential in Osteuropa. Ab und zu sehe ich dann noch Chancen, die man mitnehmen kann. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity