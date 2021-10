Ich bin seit 1996 in Aktien und Hebelzertifikaten unterwegs und habe dadurch entsprechende gute und schlechte Erfahrungen sammeln können. Ich bin leidenschaftlicher Börsianer und täglich mit Charts und Finanznachrichten beschäftigt. Bei Fragen gerne eine Mail an marstrader.wiki@gmail.com und ich versuche baldmöglichst zu antworten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years