Martin2030

Ich investiere seit knapp 10 Jahren aktiv an der Börse und konnte frühzeitig Unternehmen wie Amazon, Alibaba, Square und Tesla finden. Starke Renditen entstehen durch einen langfristigen Anlagehorizont und eine konzentrierte Auswahl erstklassiger Unternehmen. Beim investieren hilft mir meine hands-on Erfahrung aus verschiedenen Digitalunternehmen, insbesondere die aus gründergeführten acht- und neunstellig bewerteten Startups. Methodisch arbeite ich mit Unit Economics, also CAC und LTV und modelliere Kohortenanalysen über Retention Rates, bzw. entwickele eigene Bewertungsmodelle die mir für den jeweiligen Markt relevant erscheinen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years