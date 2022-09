MartinPhilipp

Seit mittlerweile 13 Jahren bin ich am Aktienmarkt aktiv. Der Einstieg im Jahr 2008 führte mich direkt mitten in die Finanzkrise und machte die ersten Investments entsprechend herausfordernd. Für mich ein sehr lehrreicher Einstieg, da er einem doch klar vor Augen führt, dass die Märkte nicht immer nur eine Richtung kennen und man auch (zumindest temporär - bei der richtigen Titelauswahl) hohe Verluste erleiden kann. Seit dem verbringe ich aus privatem Interesse viel Zeit mit dem Börsengeschehen und habe mehrere Depots aufgebaut. Ein value-orientiertes Langfristig-Depot. Ein Chancen-orientiertes Langfristdepot. Und ein kurzfristig orientiertes Trading-Depot. Ich beschäftige mich täglich mit dem aktuellen Börsengeschehen und trade regelmässig wenn auch nicht täglich. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years