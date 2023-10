Ich bin Marvin, 18 Jahre, und Schüler eines MINT-Gymnasiums in Halle. Zu den Aktien bin ich durch meinen Onkel gekommen, der ebenfalls an der Börse investiert ist. Auch im unternehmerischen Bereich habe ich im Zuge des Wettbewerbs "Jugend Gründet", den ich mit dem 15. Platz bundesweit abschloss, Erfahrung gesammelt. Besonders liegt mir die Altersvorsorge am Herzen, da die Gesellschaft altert und so die private Vorsorge immer wichtiger wird. show more

