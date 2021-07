Meine Erfahrungen an der Börse sind vielschichtig und haben sich über die Jahre hin zum reinen Aktien-Investment auf Langzeit transformiert. Besonderes Augenmerk lege ich darauf Hidden-Future-Champions zu finden und „Massen-Trends“ bei Einzelwerten weitestgehend zu ignorieren. Zum Handel mit Wertpapieren bin ich durch meine berufliche Laufbahn als Key Account Manager im B2B2C Sektor gekommen. Man erfährt viel über die unterschiedlichsten Unternehmen und Geschäftsmodelle. Dies gepaart mit meinem Background aus dem Versicherungsumfeld geben mir eine gute Basis, um ein Gespür für Unternehmen und deren Entwicklung zu besitzen. Durch meine Arbeit für den Vorstand einer großen deutschen Versicherung habe ich zusätzlich einen Blick hinter die Kulissen von Konzernstrukturen und welche operativen Auslöser zu welchen Zielen und letztendlich Geschäftsberichten führen. Diese Erfahrung lasse ich ebenfalls in meine Aktienkäufe einfließen. Durch die stringente Umsetzung meiner Balanced Satellite Strategy bin ich frühzeitig in kommende Märkte und Sektoren eingestiegen und konnte damit bisher gute Renditen erzielen. Die aktuellen Märkte sind in vielerlei Hinsicht ein Geschenk und zugleich logische Folge der Finanzpolitik. Ich gehe davon aus, dass sich die vorliegenden Effekte weiterhin gegenseitig verstärken und so zu neuen Möglichkeiten führen werden. Hierauf freue ich mich sehr! Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

