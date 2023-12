Ich lege seit mehr als 40 Jahren mein eigenes Vermögen in Aktien an und habe diverse Marktphasen miterlebt und daraus gelernt. Mich treibt die Idee möglichst viel Rendite bei begrenztem Risiko zu generieren und dabei den S&P500 zu schlagen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years