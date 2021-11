Francesco Höllbacher

Angefangen habe ich klassisch mit ETF. Danach stieg mein Interesse an Einzelaktien. Nachdem ich immer mehr damit verbrachte Wirtschaftsnachrichten zu lesen, begann ich mich auch mehr mit der Börse auseinanderzusetzen. Ich habe viel gelesen über div. Instrumente die angebotten werden, habe mir Analysen durchgelesen und die Charts beobachtet, wie sie div. Nachricchten wie verarbeiten und einpreisen. Seitdem versuche ich mein Wissen zu eweitern und aus Fehlern zu lernen. Mein Leitsatz: Es gibt Tage an denen gewinnt man und es gibt Tage da lernt man :-) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years