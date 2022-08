Mittlerweile schaue ich auf mehr als 15 Jahre Erfahrung an der Boerse zurueck. Mein Einstieg an die Boerse fand im Alter von 16 Jahren statt. Als Mathe-Fan hat mich die Boerse mit ihren tickenden Zahlen und verrauschten Zeitreihen naturgemaess angezogen und wurde mehr und mehr zu einer grossen Leidenschaft fuer mich. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years