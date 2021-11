Ich handele bereits seit etwa 5 Jahren aktiv mit Aktien, was mir nicht nur finanziell eine große Freude bereitet. Mich mit der Welt und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu befassen ist ein zeitintensives Hobby geworden, dass ich gerne mit einer breiteren Masse teilen würde. Neben dem Handel mit Wertpapieren, habe ich auch Erfahrungen mit Zertifikaten, Physischen Produkten, dem Trading aber auch Kryptowährungen machen dürfen. Diese Erfahrungen haben mir Einblicke in die Psychologie der unterschiedlichen Anlagemethoden ermöglicht, die ich in meine Handelsstrategien mit einbeziehen möchte. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years