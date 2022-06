Mein Name ist Maximilian Piotrowicz und ich komme aus dem schönen Sauerland. Ich begann den Handel an der Börse mit 19 Jahren. Anfangs war ich ausschließlich im klassischen Swingtrading von europäischen Aktien aktiv. Mittlerweile liegt mein Fokus vermehrt auf dem kurzfristigen Handel der Indizes. Mein Ziel ist es, stets eine möglichst glatte Kapitalertragskurve und eine geringe Marktkorrelation zu erreichen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years