Durch meine vergangenen/aktuellen beruflichen Tätigkeiten bei Banken, Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungen in den Bereichen Portfoliomanagement (Multi Asset), Equity Research (Small-/ MidCaps) sowie im Produktmanagement für liquide handelbare Produkte (aktuell) konnte ich mir ein profundes Kapitalmarktwissen aneignen, welches ich aktiv in meine verwalteten Wikifolios einfließen lasse. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years