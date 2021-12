Seit meinem Bachelorstudium interessiere ich mich für Aktien. Inspiriert durch Benjamin Graham und André Kostolany habe ich den Weg von passiven Anlagemöglichkeiten zur Anlage in Einzeltiteln gefunden. Durch mein Masterstudium mit Schwerpunkt Banking, Investmentbanking und Asset Management habe ich weiterführendes Wissen der Finanz- und Börsenwelt aufbauen können. Dieses erlangte Wissen vertiefe ich zur Zeit durch die Teilnahme am Chartered Financial Analyst Programm. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years