- Bachelor in Wirtschaft und Recht - Master in Wealth Managemnt - Jahrelange Anlage-Erfahrung im privaten Bereich - Fokus auf nachhaltige Investments, ESG und SRI - Bachelorarbeit zum Thema ESG-Kriterien und deren Auswirkungen uuf Unternehmen und Investoren - Masterthesis ├╝ber Behavioral Finance im Kontext von Sustainable Finance show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years