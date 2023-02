Meine ersten Schritte am Aktienmarkt begannen mit einem ETF-Kauf im Jahr 2015 mit 20 Jahren. Schnell wurde mir dies aber zu langweilig und ich änderte meine Strategie auf Einzelaktien. Parallel hierzu startete ich Ende 2018 mit dem kurzfristigen Handel mit einem Zeithorizont von wenigen Stunden bis hin zu einigen Tagen. Da ich als Student seit der Corona-Pandemie sowieso alle Vorlesungen online besuche habe ich den Markt ständig im Blick, was mir auch den Handel in sehr kurzem Zeithorizont ermöglicht. Mit der Zeit erarbeitete ich mir darüber hinaus einen Prop-Trading-Account, bei welchem ich mit noch kleinerem Zeithorizont unterwegs bin. Dies bringt mir außerdem den Vorteil, dass ich den Markt ständig aktiv im Blick halten kann und entsprechend meine Trades umsetze. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity